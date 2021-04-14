Дар’я Скоблікова

На минулому тижні президент України підписав закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який нарешті повинен врегулювати та узгодити процедуру проведення всеукраїнського референдуму відповідно до статей 69 та 72 Конституції України.

Перш за все, вказаним законом закривається правовий вакуум народовладдя, який утворився після того, як Конституційним судом України 26 квітня 2018 року було визнано недійсним та скасовано закон «Про всеукраїнський референдум» від 2012 року. Тобто, впродовж майже трьох років народна ініціатива у формі референдуму, як інститут влади, юридично забезпечувалась Конституцією України, але фактично не мала легітимного шляху втілення.

Тож теперішній закон варто розглядати через призму засад Конституції, як її частину, а не окремо в питаннях, що закріплюють право «безпосередньої участі народу» та підстави проведення всеукраїнського референдуму.

Надання будь-якій формі влади абсолютного, необмеженого характеру – може привести до наслідків, пов’язаних з політично мотивованими маніпуляціями

Як відомо, статтею 5 Конституції проголошується та закріплюється, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Згідно зі статтею 69 Конституції - народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Однак, навіть при такому конституційному гарантуванні народовладдя, все-таки слід принципово розуміти і те, що воно, як і будь-яка інша легітимна форма влади, повинно мати визначені межі задля дотримання демократичного балансу між інтересами більшості та меншості.

Надання будь-якій формі влади абсолютного, необмеженого характеру – може привести до наслідків, пов’язаних з політично мотивованими маніпуляціями.

Таких висновків свого часу дійшов Конституційний суд, зокрема під час розгляду питання щодо конституційності закону «Про всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 року. Принаймні в тій частині закону, де передбачалось, що предметом всеукраїнського референдуму за народною ініціативою є прийняття Конституції України, її нової редакції у порядку, який визначався тим законом. Саме тоді, скасовуючи закон, КСУ зазначив у своєму рішенні від 26 квітня 2018 року, що відповідний порядок внесення змін до Конституції безпосередньо встановлений нормами статей розділу XIII самої Конституції. Основний закон має найвищу юридичну силу, а Верховна Рада шостого скликання спробувала протягнути питання врегулювання Конституції простим законом. Ба більше, той закон №5475 виключав участь Верховної Ради щодо внесення змін до Основного закону, адже формував законодавчі механізми безпосереднього здійснення народом влади за межами порядку, передбаченого Конституцією.

Крім цього, попередній закон про всеукраїнський референдум істотно обмежував повноваження КСУ, оскільки виключав участь Конституційного суду та делегував повноваження щодо вирішення про відповідність законопроекту конституційним нормам Центральній виборчій комісії.

Попередній закон про всеукраїнський референдум істотно обмежував повноваження КСУ

Не зайвим буде зауважити, що Венеціанська Комісія (дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, який надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям) погодилась з рішенням КСУ від 26 квітня 2018 року щодо визнання неконституційними положення попереднього закону про референдум (№5475).

На відміну від свого попередника, закон України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» передбачає участь та законодавчу ініціативу парламенту України як того вимагають норми, закріплені у статтях Конституції.

Статтею 3 цього закону передбачено, що предметом всеукраїнського референдуму можуть бути такі питання:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

2) загальнодержавного значення;

3) про зміну території України;

4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Щодо кожного з цих питань, винесених на всеукраїнський референдум, вирішальний голос належить громадянам України.

Дар’я Скоблікова, юристка юридичної компанії Investment Service Ukraine

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