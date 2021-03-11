Також до порядку денного було рекомендовано включити і два альтернативні законопроекти.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту включити до порядку денного сесії президентський проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції (№5067), яким пропонується скоротити повноваження Окружного адміністративного суду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, законопроект спрямований на вирішення "проблеми надмірної концентрації повноважень в Окружному адміністративному суді міста Києва".

Читайте такожНАЗК презентувало оновлений Реєстр корупціонерів

"Законопроектом пропонується передати повноваження перегляду скарг на нормативно-правові акти Кабінету міністрів та органів виконавчої влади, діяльність яких поширюється на усю територію України, до Верховного суду як суду першої інстанції та до Великої палати Верховного суду як суду апеляційної інстанції", - пояснив він.

Міністр повідомив, що нині ще триває обговорення цього законопроекту з Верховним судом, зокрема позицій щодо законопроекту за його ухвалення між першим та другим читаннями.

Так, члени комітету своїм голосуванням підтримали пропозицію рекомендувати парламенту включити цей законопроект до порядку денного сесії.

Також депутати рекомендували ВР включити до порядку денного і два альтернативні до нього законопроекти - проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ (№5067-1) (автор - народний депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Григорій Мамка) та законопроект №5067-2 з аналогічною назвою авторства депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка та депутата від "Батьківщини" Володимира Кабаченка.

Що відомо про законопроект

13 лютого прес-служба Офісу президента заявила, що глава держави запропонує ВР підтримати три законопроекти для вирішення проблемних питань у судовій системі.

У разі ухвалення першого законопроекту всі судові спори, в яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності ОАСК і будуть передані Верховному суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата ВС.

Передбачається, що таке врегулювання підсудності справ ВС як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

15 лютого у ВР було зареєстровано президентський проект закону про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному суду як суду першої інстанції (№5067), яким пропонується скоротити повноваження Окружного адмінсуду Києва.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що нині адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів уряду, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ (виключна підсудність).

Водночас, відповідно до документу, зважаючи на статус органів державної влади, повноваження та вплив їхніх актів на кожного громадянина чи певні соціальні групи, пропонується визначити, що справи щодо оскарження згаданих нормативно-правових актів підсудні ВС як суду першої інстанції.

Згідно із законопроектом, розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень уряду здійснюватиметься ВС у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менш ніж з 5 суддів.

Адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Нацбанку розглядатимуться ВС у складі колегії КАС не менш ніж з трьох суддів.

Судом апеляційної інстанції у зазначених вище справах є Велика палата ВС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська