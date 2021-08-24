Секретар РНБО також заявив, що мер столиці повинен розібратися з водою в Києві.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що міський голова Києва Віталій Кличко повинен розібратися зі станом води в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на питання, коли відбудеться наступне засідання РНБО, та чи будуть на нього знову запрошувати Кличка, Данілов зазначив, що якщо виникають питання, які стосуються якогось міста, то відповідного міського голову можуть запрошувати, аби "з'ясувати, що відбувається в його місті", і нічого "лячного" в цьому немає.

"Ми з Кличком маємо зараз розбиратися, що відбувається в Києві з водою. Я можу сказати: те, що відбувається з водою, - ми раз звернулися, два звернулися, три звернулися - воно стоїть все на місці. Про цю Бортницьку станцію вже скільки я в політиці, стільки про неї чую, - з 1994 року. Її як не було, так і немає. Хай визначаються, що вони з цим мають робити. Це ж здоров'я киян", - наголосив секретар РНБО.

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Також на питання, чи дійсно Кличку прийшло запрошення на засідання РНБО 20 серпня лише за 2 години до його початку, Данілов зазначив, що Кличка попередили про це о 13:15, коли було визначено, що відповідне питання необхідно заслухати.

"Заслухати - нічого страшного немає... Зробили з РНБО якогось інквізитора. Ми там нічого не робимо, ми спокійно розглядаємо ті чи інші питання", - сказав він.

Дату наступного засідання РНБО Данілов не назвав, лише зазначивши, що його призначає президент.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня деякі ЗМІ повідомляли, що того дня на РНБО може розглядатися питання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Кличка запросили на засідання РНБО 20 серпня, а він сказав, що не піде. У соціальній мережі Facebook він повідомив, що не зможе відвідати засідання, оскільки братиме участь у засіданні Асоціації міст України.

Того ж дня Данілов на брифінгу після засідання зазначив, що у РНБО немає повноважень знімати Кличка з посади голови КМДА.

Автор: Таня Поляковська