Офіс генпрокурора встановив, що в бойових діях брали участь близько 260 осіб з 32 держав.

Українські прокурори розслідують участь близько 260 іноземних громадян у військових діях в Криму і на Донбасі.

Читайте такожТри киргизи, п'ять боснійців і сім бразильців воювали проти України на Донбасі-прокуратураПро це повідомив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов. «В цілому на сьогоднішній день з 32 країн нами встановлено 260 громадян, які воювали на сході України і в Криму», – сказав Мамедов.

За його словами, багато з підозрюваних іноземних громадян можуть бути причетні до військових злочинів.

«Ми не виключаємо той факт, що багато з цих людей брали активну участь у бойових діях і могли бути причетні до військових злочинів і злочинів проти людяності. Тому ми активно перебуваємо в діалозі з нашими колегами (правоохоронцями інших держав – ред.) і просимо їх сприяти розслідуванню кримінальних проваджень, які у нас є», – зазначив Мамедов, передають Крим.Реалії.

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Автор: Ірина Погоріла