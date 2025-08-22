Йдеться про військових з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни та ветеранів бойових дій, зауважив Єрмак.

Офіс президента України реформують: суттєву кількість працівників будуть складати військовослужбовці. Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми впроваджуємо дещо важливе. Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. А головне - НЕБАЙДУЖІСТЬ. Не всі з них – кадрові військові, чимало добровольців пішли з цивілки. Дехто працював в успішних компаніях. І держава має бути їм вдячною", - зауважив він.

За словами Єрмака, сьогодні він запропонував Президенту України реформувати ОП.

Відео дня

"Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку. Володимир Зеленський підтримав цю ідею. Це справедливо. Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні", - написав Єрмак.

Як зазначає керівник ОП, йому добре відомо, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну.

"Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату", - пояснив Єрмак.

Прикладом є, як зауважив керівник ОП, його заступник, полковник Павло Паліса, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

"На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. І це приклад не тільки для держави", - наголосив Єрмак.

За його словами, бізнес, ІТ, культура - теж мають брати ветеранів у команди. Це робитиме систему сильнішою й справедливішою.

Працевлаштування учасників бойових дій

Як повідомляв УНІАН, зокрема у квітні у парламенті був зареєстрований законопроєкт № 13180, котрий пропонує низку законодавчих механізмів для працевлаштування учасників бойових дій.

За словами народного депутата, голова депутатської групи "Довіра" і автора законопроєкту Олега Кулініча, ця ініціатива запроваджує гарантії для працевлаштування ветеранів війни, аналогічні до тих, що передбачені для осіб з інвалідністю.

Вас також можуть зацікавити новини: