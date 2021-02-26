У представництві президента в АРК наголошують: щоденна робота над деокупацією Криму – це питання відновлення справедливості.

Окупований Росією Крим перетворився на "двомільйонну в'язницю", у якій сотні українських громадян чинять спротив російській окупації.

Читайте такожКрим був серцем України, сім років тому у нас його вирвали - Зеленський (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перша заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Дар’я Свиридова під час телемарафону до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Свиридова наголосила, що щоденна робота над деокупацією Криму – це питання відновлення справедливості.

Вона заявила, що важливо пам'ятати про тих громадян, які в умовах окупації в Криму продовжують чинити спротив цій окупації сьогодні.

"А це насправді сотні людей, які або вже, на жаль, перебувають в ув'язненні, - і як сказав президент, сьогодні ми маємо більше 100 політичних в'язнів, - або це люди, які на волі, але у великій двомільйонній в'язниці, в окупованому Криму, чинять спротив порушенням, які вчиняє окупаційна влада", - заявила Свиридова.

Вона зазначила, що треба пам'ятати ім'я кожного, хто чинить опір, і зокрема бранця Кремля Сервера Мустафаєва, митрополита Сімферопольського і Кримського Православної церкви України Климента та інших людей.

Також вона наголосила на важливості подолання безкарності злочинів, які чинить РФ. Зокрема, у ході мітингу 26 лютого 2014 року у Сімферополі загинули двоє людей і багато постраждали.

"За наслідками цього мітингу окупаційна влада Російської Федерації розпочала політично мотивовані переслідування наших громадян. Більш ніж 9 людей переслідували за політичними мотивами у рамках так званої "справи 26 лютого", трьох із них позбавили волі. Власне, розслідування цих подій, визнання жертвами осіб, яких переслідували, притягнення до відповідальності винних за ці воєнні злочини – це теж дуже важливі елементи на нашому шляху до справедливості", - сказала Свиридова.

День спротиву окупації Криму

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

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Автор: Віталій Саєнко