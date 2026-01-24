Переговори в Абу-Дабі були 'позитивними', - журналіст Axios

Делегація США вже прямує в аеропорт, а наступний раунд може відбутися наступного тижня, стверджує журналіст.

Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на українських офіційних осіб.

"Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня", - зазначив журналіст.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що представники американської делегації попрямували до аеропорту після переговорів щодо України в Абу-Дабі.

Переговори в Абу-Дабі

Як повідомляв УНІАН, вчора в Абу-Дабі стартував перший день мирних переговорів. Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що сторони обговорювали параметри завершення війни в Україні та подальшу логіку переговорного процесу.

Сьогодні відбувся другий день переговорів між Україною та Росією. Очікувалось, що сторони продовжать обгововорення головних тем зустрічі, зокрема буферні зони та механізми контролю. Деталі переговорів не розголошуються, оскільки зустріч проходить за закритими дверима.

Московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт зазначив, що сам факт продовження переговорів є позитивним сигналом, хоча очікувати швидкого прориву не варто.

