В Абу-Дабі стартував другий день переговорів щодо України, - Sky News

Попри закритий формат зустрічей, продовження переговорів сприймається як позитивний сигнал, хоча прориву поки не очікують.

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів між Україною та Росією, повідомляє Sky News.

Очікується, що сторони продовжать обгововорення головних тем зустрічі, зокрема буферні зони та механізми контролю. Деталі переговорів не розголошуються, оскільки зустріч проходить за закритими дверима.

Московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт зазначив, що сам факт продовження переговорів є позитивним сигналом, хоча очікувати швидкого прориву не варто.

Як повідомляв УНІАН, вчора в Абу-Дабі стартував перший день мирних переговорів. Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що в Абу-Дабі сторони переговорів обговорювали параметри завершення війни в Україні та подальшу логіку переговорного процесу.

Перед початком переговорів в Абу-Дабі речник Путіна Пєсков заявив, що Збройні сили України повинні залишити територію Донбасу задля припинення війни. Це одна з умов підписання мирної угоди.

Мирні переговори між Україною, Росією та США, що розпочалися в Абу-Дабі, попри очікування прориву, можуть зіткнутися з серйозною перешкодою через питання територій, каже експерт з питань сучасної Росії Марк Галеотті.

