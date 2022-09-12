Президент наголосив, що "Мінськ" - це "порожній папірець для того, щоб дати відпочити Росії перед наступним вторгненням".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на жодні варіанти "мінських угод".

Про це він сказав у інтерв'ю Фаріду Закарії для СNN, відповідаючи на запитання щодо просування українських військ на Херсонщині та на сході.

Зеленський наголосив, що українці прагнуть деокупувати території своєї держави.

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"Головна ціль деокупації в тому, що не можна дати Росії продовжувати ту саму окупацію повільну, яку вона почала у 2014 році", - сказав він.

Глава держави зауважив, що не може повідомити деталі операційних дій ЗСУ на полі бою.

"Ми не будемо стояти на місці. Ми будемо потрішки постійно іти. Ми по-іншому більше говорити з ними не будемо. Як тільки ми залишимось і будемо стояти - я знаю, деякі держави будуть штовхати нас до "Мінського процесу". Я хочу, щоб світ розумів, - це різні речі. Дипломатичне вирішення і "Мінськ"-2-3-5-10 - це різні речі. "Мінськ" - це порожній папірець для того, щоб дати відпочити Росії перед наступним вторгненням", - наголосив Зеленський.

Переговори України й Росії

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ провідна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян почала натякати на примирення, про що УНІАН писав у своєму Telegram-каналі.

Тим часом Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі YES (Ялтинська європейська стратегія), наголосив, що наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

Міністр оборони України Олексій Резніков також наголошував, що Україна не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з Росією та вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

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