Рішення про перезавантаження будуть прийняті на саміті НАТО в червні.

НАТО працює над планами постійної військової присутності на своєму кордоні.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, НАТО знаходиться "в розпалі дуже фундаментальної трансформації", яка відбиватиме "довгострокові наслідки" дій президента Росії Володимира Путіна.

"Те, що ми бачимо зараз, — це нова реальність, нова норма для європейської безпеки. Тому зараз ми попросили наше військове командування надати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО", - заявив Столтенберг.

Як один з варіантів розглядається постійна військова присутність на кордонах Альянсу з метою відбиття майбутньої російської агресії.

Рішення про перезавантаження будуть прийняті на саміті НАТО, який відбудеться в червні в Мадриді.

Як писав УНІАН, на тлі повномасштабної війни РФ проти України почали з'являтися повідомлення про те, що Фінляндія і Швеція розглядають можливість вступу в Альянс.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова хоч завтра вступити в НАТО, якщо запропонують, але цього не сталося і не відбудеться.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляв, що країни-члени Альянсу налаштовані допомагати більше Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Україна намагається в найкоротші терміни отримати зброю, яку використовують країни НАТО.

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