Київ місяцями просив Вашингтон посприяти з доступом до щеплень, але перша американська допомога вирушила в Індію, а не в Україну.

Нещодавнє рішення адміністрації Джо Байдена відправити вакцини від коронавірусу в Індію створило напругу з іншим ключовим союзником - Україною. Перед візитом Держсекретаря Ентоні Блінкена Київ посилив свої прохання допомогти з дозами.

Про це пише Politico, нагадуючи, що український уряд просив Вашингтон посприяти з доступом до вакцин проти COVID-19 з грудня, ще до того, як Дональд Трамп залишив президентський кабінет. Про це виданню сказали українські й американські чиновники. Переговори продовжувалися впродовж останніх тижнів. А питання пандемії було одним з ключових під час телефонної розмови Зеленського з Байденом, яка відбулася 2 ківтня й тривала 50 хвилин.

Читайте такожЗеленський у розмові з генсеком ООН висловив стурбованість через нерівний розподіл вакцинАдміністрація Байдена хоче активніше роздавати вакцини в якості допомоги, щоб стримати Китай і Росію, які нарощують експорт своїх препаратів заради посилення глобального політичного впливу. Але чиновники США поки не надали жодної конкретної допомоги Києву. Тому що вони ще не вирішили, кому віддати пріоритет. Оскільки запитів на допомогу надзвичайно багато. І вони надходять від різних країн. Про це Politico сказали чиновники з адміністрації Байдена, які знають подробиці ситуації.

Американо-український діалог щодо вакцин від COVID-19 викриває дедалі більший конфлікт між бажанням команди Байдена стати найбільшим донором щеплень у світі й рішенням відкласти всі пожертви, перш ніж більшість американців не пройдуть імунізацію. Американські чиновники кажуть, що рішення відправити мільйони доз в Індію було легко ухвалити, тому що там тисячі людей помирають від COVID-19 кожного дня. Але у випадку з Україною, де кількість нових щоденних випадків зараження скорочується, все не так просто.

"Їй просто не потрібні дози так гостро, як Індії зараз. З усіх речей, які тривожать США зараз в питанні Києва, вакцини не перші в списку", - сказав неназваний співрозмовник, який бере участь в дипломатичному діалозі між США і Україною.

Читайте такожСоціолог розповів, чому українці змінюють ставлення до вакцинації від коронавірусуУ Києві не очікують, що Блінкен під час візиту оголосить про передачу Україні вакцин від COVID-19. Увага буде, перед усім, зосереджена на війні на Донбасі, а також на великій кількості російських військ біля українського кордону. Politico пише, що обережний підхід Байдена до вакцинної дипломатії з Києвом нагадує американські вагання щодо передачі військової підтримки й летальної зброї Україні, щоб вона могла захиститися від Росії. Постачання доз може зміцнити відносини Вашингтона з Києвом в часи, коли Україна почувається все більш уразливою, поки російські війська накопичуються біля її кордонів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї.

Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 759 тис. 434 особи.

Минулої доби в Україні було зафіксовано 2 тис. 576 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 090 тис. 986 осіб. Одужали 1 млн 697 тис. 358 осіб. ПЛР-тестувань проведено 9 млн 518 тис. 164. Летальних випадків зафіксовано 45 тис. 077.

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Переклад: Лесь Димань