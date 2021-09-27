Президент Ердоган заявив, що ніхто не зможе втручатися в те, які системи захисту вони купують і в якій країні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір закупити у Росії другу партію зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це він заявив у неділю в інтерв'ю американському телеканалу CBS, повідомляє DW.

"У майбутньому ніхто не зможе втручатися в те, які системи захисту ми купуємо, у якої країни і на якому рівні", - сказав Ердоган.

Зазначається, що це рішення може поглибити розкол між Туреччиною і США, а також спричинити нові американські санкції проти Анкари.

Читайте такожВибори у Німеччині: Кулеба розповів, на що розраховує УкраїнаУ Вашингтоні заявили, що ЗРК С-400 становлять загрозу для американських винищувачів F-35 та інших систем оборони НАТО.

У Туреччині запевняють, що не можуть закупити системи ППО ні у кого з союзників по Альянсу в задовільні терміни.

Конфлікт через закупівлю ЗРК С-400

Як повідомляв УНІАН, у квітні Держдепартамент США після того, як Анкара придбала у Росії першу партію ЗРК С-400, ввів санкції щодо управління оборонної промисловості Туреччини, його керівника Ісмаїла Деміра і ще трьох високопосадових турецьких чиновників.

Обмеження мають на увазі заборону на ввезення в країну технологій з США і на кредити понад 10 млн доларів (8,4 млн євро).

Чотири турецькі фізичні особи втратили можливість в'їзду до США. Їхні активи в американській юрисдикції заморозили, а громадянам США заборонили будь-які операції з ними.

Автор: Тамара Отовська