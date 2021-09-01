Анка Фельдгузен зазначає, що тиск четвірки на Путіна може дати результат щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

Ангела Меркель у 2021 році йде з поста канцлера і наостанок намагатиметься організувати саміт лідерів України, Росії, Франції та Німеччини щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Про це Радіо НВ розповіла посол Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен.

"Канцлерка чітко сказала під час пресконференції (за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським 22 серпня), що вона до останнього дня намагається організувати (Нормандську) зустріч на вищому рівні, адже ми бачимо, що коли четверо сидять, тиск на Путіна більший, і тоді, можливо, є результат. Меркель хоче організувати зустріч до кінця її каденції", - зазначила посол.

Звільнення заручників Кремля цілком залежить від президента РФ Володимира Путіна, переконує Фельдгузен і додає, що Німеччина на кожній зустрічі намагається його переконати у необхідності такого кроку.

22 серпня канцлер Німеччини зустрілася у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Меркель назвала РФ стороною конфлікту на сході України і заявила, що хоче провести зустріч в "нормандському форматі" на рівні президентів.

"Нормандську четвірку" було створено в 2014 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Зустрічі в "нормандському форматі" проходять на рівні представників МЗС, глав МЗС і глав держав і урядів чотирьох країн - України, Франції, Німеччини та Росії.

Автор: Інна Андаліцька