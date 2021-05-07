6 травня Комісія оприлюднила висновок щодо президентського законопроекту №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування.

Венеціанська комісія пропонує зобов’язати українських чиновників повторно подати декларації за 2020 рік, щоб уможливити покарання за недостовірні дані у них.

Читайте такожНа Банковій заявили про "дуже високий рівень" діалогу між Україною та США після візиту БлінкенаЯк йдеться у прес-релізі Центру протидії корупції, 6 травня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо президентського законопроекту №4651 про посилення відповідальності за недостовірне декларування.

Комісія назвала «прикрим» застосування нових посилених санкцій лише до наступного періоду подання декларацій, поінформували у ЦПК.

Зазначається, що експерти запропонували спосіб, у який справедливе та пропорційне покарання за недекларування може бути застосоване до раніше поданих декларацій за 2020 рік: «… принцип заборони зворотної дії закону в часі не перешкоджає законодавцю вимагати подання додаткової декларації за новими правилами пізніше цього року (або підтвердження дійсності вже поданої декларації). Нові положення Кримінального кодексу зможуть бути застосовані до цих «додаткових» декларацій».

Також, сказано у релізі, Комісія підтримала усі зміни, які початково були запропоновані у поданому президентом законопроекті, включно з відновленням ув’язнення як покарання за умисне неподання декларацій або неправдиві відомості від 4,5 млн грн.

«Венеціанська комісія не вбачає у посиленні санкцій та поверненні санкції ув’язнення будь-яких суперечностей сумнозвісному рішенню КСУ. Схвалення отримали й наслідки від посилення покарання – збільшення строків давності за цими правопорушення до 3 років», - зауважили у ЦПК.

Що цьому передувало

У жовтні 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Пізніше парламент ухвалив зміни до закону «Про запобігання корупції», якими передбачено відновлення повноцінної діяльності НАЗК.

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект, яким передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування (№4651). 15 квітня ВР ухвалила його в першому читанні.

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Автор: Світлана Закелова