Прем’єр Польщі зауважив, що інформація, яка надходить з різних сторін, вказує на формування навколо України великих військових ресурсів з боку РФ.

Прем’єр-міністри Польщі і Великої Британії Матеуш Моравєцький та Борис Джонсон заявили про повну політичну підтримку України.

Про це повідомляє Польське Радіо за результатами зустрічі Моравєцького з Джонсоном.

Серед іншого, глава польського уряду розмовляв зі своїм британським колегою про ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Також після зустрічі Моравєцького запитали про питання України і про інформацію, яку озвучив голова РНБО України про те, що справа війни з Росією є відкритим питанням, і що Україна готується до таких дій. Його також запитали про те, чи "про цей військовий варіант на сході" також йшлося під час зустрічі, при нагоді порушення теми НАТО.

Читайте такожКолективна оборона НАТО не поширюється на Україну, але альянс її підтримує - Столтенберг

Прем’єр-міністр Польщі сказав, що інформація, яка надходить з різних сторін, вказує на формування навколо України великих військових ресурсів з боку РФ.

"Якщо такою є думка важливих осіб української держави, то я цю думку, звісно, поважаю. Це зрозуміло, що про цю загрозу ми також говорили з прем’єром Борісом Джонсоном і дуже подібним чином прокоментували ці ризики", - підкреслив глава польського уряду.

"Також ми заявили про нашу повну політичну підтримку України, цілісності України, пам’ятаючи про необхідність спільного опрацювання механізмів деескалації", - додав Моравєцький.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Зокрема, як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Крім того, по знімках з космосу видно, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України і на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

Нагадаємо, в березні поточного року РФ суттєво збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Інна Андаліцька