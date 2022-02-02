Міланович також заявив, що Європі потрібна "угода" з Росією.

Президент Хорватії Зоран Міланович вкотре відзначився скандальною заявою про Україну. Цього разу він звинуватив Великобританію у "підбурюванні" України до конфлікту з Росією.

Про це повідомляє Euractiv.

Міланович вважає, що без Росії начебто не може бути стабільності у Європі. Він закликав до угоди з російською стороною.

"Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її та тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном...Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - сказав Міланович.

Напередодні у Загреб прилетів міністр оборони Британії Бен Воллес. Однак Міланович проігнорував зустріч із ним. Він пояснив журналістам, чому не зустрівся з британським міністром.

"Я навіть не знаю, як це назвати. Я зустрічаюся, мабуть, з представниками закордонних справ, мабуть, Росії, Америки. Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Сполученого Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав. Велика Британія вийшла з ЄС, і це надає їй меншого значення", - додав Міланович.

Скандальні заяви Мілановича: що відомо

25 січня президент Хорватії заявив, що країна відкличе своїх військових з НАТО у випадку вторгнення Росії в Україну. Він переконував, нібито для України "немає місця в НАТО". Міланович цинічно назвав Революцію Гідності "переворотом", а також сказав, що Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн.

Після цих заяв Зоран Міланович потрапив до бази "Миротворця".

Прем'єр Пленкович вибачився перед Україною за слова президента. Глава уряду пояснив, що в Україні немає хорватських солдатів.

У МЗС України вимагали вибачень від президента Хорватії, але той не відреагував.

Згодом Міланович знову відзначився зухвалою заявою щодо України і порадив вести переговори з бойовиками ОРДЛО.

"З ними треба розмовляти, а не вступати у конфронтацію з ядерною державою. Хоч би хто їх заохочував, це шарлатани, а їх у Євросоюзі багато", – заявив тоді Міланович.

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