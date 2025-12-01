Нові правила не стосуються трудових мігрантів, студентів, які проживають довгостроково, або працівників у секторі логістики.

Російський диктатор Володимир Путін у понеділок підписав указ, що надає безвізовий в'їзд до Росії на термін до 30 днів для багатьох категорій громадян Китаю, включаючи туристів, бізнесменів, науковців, митців та спортсменів, повідомляє Reuters.

В агентстві нагадали, що Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про стратегічне партнерство "без обмежень" за кілька днів до того, як керівник Кремля відправив десятки тисяч військових до України в лютому 2022 року. З того часу Москва значною мірою покладається на імпорт з Пекіна, щоб допомогти собі подолати західні санкції.

"В указі Путіна йдеться, що його рішення відображає крок Пекіну щодо надання безвізового режиму до Китаю багатьом категоріям громадян Росії, і що нові російські правила залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року", - пише видання.

В Reuters додали, що нові правила не поширюються на китайських трудових мігрантів, студентів, які проживають довгостроково, або працівників у секторі логістики та транспорту.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї зростають ціни на експорт для покупців із Росії. Так, згідно дослідженню, середня ціна, яку Росія платила за китайський експорт санкціонованих товарів, зросла на 87% у період з 2021 по 2024 рік. Особливо збільшилася вартість шарикопідшипників, які входять до списку високопріоритетних товарів Європейського союзу і є критично важливими в російському збройовому секторі.

Водночас, загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Росією і Китаєм за перші дев'ять місяців 2025 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, впав на 9%. Водночас у період із 2020 до 2024 року обсяг торгівлі зріс більш ніж удвічі.

