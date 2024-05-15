Нападки підкреслюють геополітичну орієнтацію на Сі Цзіньпіна.

Президент Росії Володимир Путін виступив з різкою критикою Заходу напередодні візиту до Китаю, звинувативши "західні еліти" у війні в Україні та окресливши орієнтацію Пекіна і Москви на паралельний світовий порядок, пише Financial Times, коментуючи інтерв'ю російського диктатора китайському державному інформаційному агентствому "Сіньхуа".

Зазначається, що публікація з'явилася напередодні того, як Путін 16 травня має прибути до Китаю з дводенним візитом. "Сьогоднішні глобальні потрясіння були спровоковані саме політикою [Заходу]", – сказав Путін про вторгнення в Україну, яке він назвав "драматичним проявом кризи на планеті".

Водночас Китай відмовився засудити вторгнення Москви, стверджуючи, що як незалежна третя сторона має право будувати власні відносини з Росією. Замість цього Пекін запропонував позиційний документ із застереженням проти застосування ядерної зброї, завуальованою критикою НАТО і закликом до припинення вогню без вимоги виведення російських військ.

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Агентство зазначає, що у своєму інтерв'ю Путін високо оцінив "реалістичні і конкретні кроки" в мирному плані Китаю, які багато в чому перегукуються з російськими тезами щодо війни, заявивши, що вони можуть стати "основою політико-дипломатичного процесу, який враховує занепокоєння Росії з приводу безпеки і допоможе забезпечити довгостроковий, стабільний мир".

Російський президент додав, що "головною проблемою" будь-яких майбутніх переговорів є надійність будь-яких гарантій безпеки для України і Росії перед обличчям того, що він назвав дволикістю Заходу, маючи на увазі більшу роль Китаю у припиненні конфлікту, підкреслюють журналісти.

Путін заявив, що "Росія готова до переговорів", але звинуватив Захід у провалі переговорів на початку конфлікту. Він також покладає великі надії на зусилля Росії та Китаю щодо побудови нового порядку, заснованого на вільних міжнародних організаціях, таких як Шанхайська організація співробітництва (Росія, Китай, країни Центральної Азії, Індія, Пакистан та Іран) та БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопія та ОАЕ). Обидва об'єднання є "ключовими стовпами багатополярного світового порядку, що формується", сказав Путін.

Візит Путіна до Китаю

Президент Росії Володимир Путін планує відвідати Китай і зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном 15-16 травня, майже одразу ж після турне глави КНР Європою.

Раніше УНІАН писав, що економічна "дружба" Китаю і Росії може сколихнути світ. Торговельні зв'язки між двома країнами зміцнилися, як і геополітичні амбіції Пекіна. Зростаюча залежність Москви від Китаю не дуже турбує Кремль.

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