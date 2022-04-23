Наразі Верховна Рада України не має конституційних підстав забрати мандат у народного депутата.

У Верховної Ради немає конституційних підстав забрати мандат у депутата, якщо він перебуває під слідством, для цього потрібен вирок суду.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ефірі інформаційного телемарафону, роз'яснюючи статус Віктора Медведчука у якості депутата станом на сьогодні.

У відповідь на запитання, в якому статусі наразі перебуває Віктор Медведчук, чи є він народним депутатом, перший заступник голови Верховної Ради відповів ствердно.

"Мабуть, на жаль, але він є народним депутатом. Я не думаю, що це гарний момент, коли людина з процесуальним статусом підозрюваного у державній зраді залишається народним депутатом. Але у нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо особа тільки під слідством, для цього потрібен вирок суду. Я думаю, що вирок суду буде, це всі розуміють. Насправді, було б більше шляхетно з боку Віктора Медведчука написати заяву про складення повноважень, але то вже його справа", - акцентував Корнієнко.

Перший віце-спікер пояснив, що парламент у даній ситуації зробив все, що було можливо. Зокрема, символічний, але дуже важливий крок, проголосувавши цього тижня за відкликання Медведчука з посади члена комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Було б повним абсурдом, щоб у такому парламентському комітеті перебувала людина з підозрою у державній зраді", - підкреслив він.

Також, Корнієнко поінформував про ситуацію з колегами Медведчука по колишній фракції.

"Частина народних депутатів утворили нову групу, інші стали позафракційними. Всі вони продовжують свою діяльність у Верховній Раді. У парламенті є різні думки з цього приводу. Зокрема, існує пропозиція взагалі усунути цих депутатів від політичної життя. Зараз з юристами опрацьовуються різні підходи, щоб потім рішення не було оскаржене в Європейському суді з прав людини", - зазначив перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2021 року Медведчуку вручили підозру в державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 Кримінального кодексу України) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року йому оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК), яку правоохоронні органи почали документувати ще 2016 року.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня його затримали. Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід Медведчуку на арешт без можливості внесення застави.

21 квітня ВР проголосувала за відкликання Медведчука зі складу парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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