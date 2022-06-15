Проблеми з поставками озброєння можуть сприяти виникненню у Москви відчуття, що вона може виграти війну.

Захід передав Україні менше озброєння, ніж обіцяв. Експерти спостерігають проблеми з логістикою і навчанням, що ще більше ускладнює поставки зброї.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Журналісти нагадують, що, за словами високопосадовців України, ЗСУ потребують артилерійських снарядів, гаубиць, танків і далекобійних РСЗВ.

Автори матеріалу, аналізуючи відкриті джерела, з'ясували, що протягом повномасштабної війни РФ проти України українським силам найбільше передали танків (270+) з 500 запитаних, гаубиць (250+) з 1000, набагато менше систем РСЗВ (50+) з 300.

За словами Майкла Кофмана, провідного аналітика аналітичного центру CNA в США, серед труднощів — проблеми з поставками західних країн, небажання деяких країн поставляти зброю і час, необхідний для доставки зброї на фронт, щоб українські бійці навчилися нею користуватися.

"Україні було обіцяно багато техніки, і ви чимало бачите на полі бою. Але є і значні труднощі з його освоєнням і використанням... Технічне обслуговування - це реальна проблема, пов'язана з підтриманням цього обладнання в робочому стані", - сказав Кофман в подкасті War on the Rocks.

Аналітики додають, що такі проблеми можуть сприяти виникненню у Москви відчуття, що вона може виграти війну. Розбіжності Заходу з приводу військової допомоги та успіхи Росії на Донбасі, засновані на "грубій силі й великих втратах" серед власних військ, посилили це враження.

Як писав УНІАН, третя зустріч Контактної групи підтримки України пройде в Брюсселі 15 червня. Головувати буде особисто глава Пентагону Ллойд Остін.

Останнім часом українські офіційні особи висловлюють все більше невдоволення затримками постачання з боку західних країн важкого озброєння для ЗСУ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна проходить через критичну фазу війни.

Зараз тривають запеклі бої на Донбасі. Ворог сконцентрував всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька.

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