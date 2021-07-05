Закон, якщо його ухвалить президент України, буде діяти на період каратину.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон щодо скасування на період карантину штрафів за порушення порядку в'їзду/виїзду з ОРДЛО, якщо такі адміністративні правопорушення настали з підстав гуманітарного характеру.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту.

Мова йде про закон про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (реєстр. №5478).

Згідно із законом, до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду/виїзду, не застосовується адміністративна відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, що визначені Кабінетом міністрів України.

Читайте такожПонад половина українців не схвалює дії Зеленського - опитуванняДо підстав гуманітарного характеру відносяться: повернення до місця проживання, возз’єднання сім’ї, важка хвороба або смерть близьких родичів, необхідність забезпечення лікарськими засобами або проходження лікування, прийняття спадщини, перетин КПВВ з метою відвідування закладу освіти для навчання, виїзд з тимчасово окупованої території на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі.

Тепер закон направлений на підпис президенту України.

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Автор: Тетяна Поляковська