Зеленський продовжує очолювати рейтинг довіри українців.

На падіння рейтингу президента Володимира Зеленського вплинули, щонайменше, три причини.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив глава офісу президента Андрій Єрмак.

"Назву кілька причин, я в них впевнений. Причина перша - є якась закономірність, непрості часи, ми спостерігаємо цю тенденцію не тільки в Україні. Причина друга - проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина як всередині країни, так і ззовні... сьогодні потік лжеінформації, не критики, практично відвертих образ, просто не припиняється. Не будемо говорити, звідки, хто замовник - це всім відомо, не потрібно навіть говорити. Розсудливі люди, які дивляться, слухають, обурені цим потоком", - сказав Єрмак.

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Третьою причиною Єрмак назвав низький рівень інформаційної політики влади. Люди, за його словами, повинні відчувати поліпшення свого життя.

"Але дуже важливо, що робить влада для того, щоб завтра стало жити краще. Влада не має жодного свого телеканалу, проти неї працює абсолютно інша система, на сьогоднішній день причини такі. Причини не в тому, що президент Зеленський, як писали десь, "за два роки зумів розвалити процвітаючу країну, знищити кращу медицину", - сказав глава ОП.

Рейтинг Зеленського - 2021

За даними соціологічної групи "Рейтинг", президент очолює рейтинг довіри до українських політиків. Зеленському довіряють 38% опитаних, не довіряють - 58%.

Водночас меру Києва Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють - 54%, колишньому прем'єр-міністру, лідеру партії "Українська стратегія" Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%.

Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37%, ще 33% не знають, хто він. Лідеру ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють - 72%.

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Автор: Юрій Годован