19 листопада Кравчук заявив, що Київ подав на обмін 11 осіб.

Росія та підконтрольні їй на території окупованого Донбасу бойовики відхилили пропозицію Києва обмінятися утримуваними особами напередодні новорічних й різдвяних свят.

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Про це повідомляє російське пропагандистське РБК з посиланням на джерела, близькі до переговорного процесу Тристоронньої контактної групи.

Москва звинувачує Україну у нібито невиконанні своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями. Кажуть, що без них «обмін неможливий».

Водночас пропагандистам не вдалося дізнатися, скількох людей хотіли б обміняти окупанти.

«Швидко і якісно провести юридичну очистку не завжди виходить. Наприклад, для когось треба рішення якогось райсуду, а там немає суддів, і він не збирається», – повідомив росіянам співрозмовник, близький до Офісу президента.

19 листопада голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук повідомив в інтерв’ю hromadske, що Київ подав на обмін 11 осіб. Проте зустрічного кроку з боку ОРДЛО тоді не бачили.

Український план дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Автор: Яна Ставська