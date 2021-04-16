Президент України Володимир Зеленський закликав Росію повернутись до змістовної дипломатичної розмови із мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Читайте такожЗеленський про Крим і ОРДЛО без України: "мертві території", гірші за ЧорнобильПро це він заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє прес-служба Офісу президента.
«Від початку моєї роботи на посаді президента ми робили все, що можливо, для активізації переговорів і пошуку мирного рішення. Ми завжди готові повернутися до змістовної дипломатичної розмови, закликаємо Росію до цього ж», - сказав Зеленський.
У відповідь на запитання, чи готова Україна захищатись від можливої нової агресії РФ, він зазначив: «Зрозуміло, що українці захищатимуться, як ми й робимо це з 2014 року. Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, тим більше, що бойові дії відбуваються на нашій землі, а не на чужій території».
Президент підкреслив, що нині першочергово потрібно робити все, щоб не допустити розширення російської агресії проти України.
«І в цьому Україна потребує максимально дієвої підтримки від усіх», - наголосив він.
За його словами, Україна зараз відчуває дуже потужну підтримку від партнерів -Євросоюзу, Британії, США, Канади та інших держав.
«Але поки що російські війська залишаються на нашому кордоні і на окупованій території. Тому маємо робити більше для захисту нормального порядку у Європі та наших спільних цінностей. Це ж війна не за територію як таку. Це тиск на демократичний лад на нашому континенті, це намагання позбавити сенсу принцип непорушності кордонів у Європі та право народів самостійно визначати свою долю. У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України», - підкреслив Зеленський.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
- У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.
- Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.
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