Президент підкреслив, що зараз першочергово потрібно робити все, щоб не допустити розширення російської агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський закликав Росію повернутись до змістовної дипломатичної розмови із мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте такожЗеленський про Крим і ОРДЛО без України: "мертві території", гірші за ЧорнобильПро це він заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Від початку моєї роботи на посаді президента ми робили все, що можливо, для активізації переговорів і пошуку мирного рішення. Ми завжди готові повернутися до змістовної дипломатичної розмови, закликаємо Росію до цього ж», - сказав Зеленський.

У відповідь на запитання, чи готова Україна захищатись від можливої нової агресії РФ, він зазначив: «Зрозуміло, що українці захищатимуться, як ми й робимо це з 2014 року. Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, тим більше, що бойові дії відбуваються на нашій землі, а не на чужій території».

Президент підкреслив, що нині першочергово потрібно робити все, щоб не допустити розширення російської агресії проти України.

«І в цьому Україна потребує максимально дієвої підтримки від усіх», - наголосив він.

За його словами, Україна зараз відчуває дуже потужну підтримку від партнерів -Євросоюзу, Британії, США, Канади та інших держав.

«Але поки що російські війська залишаються на нашому кордоні і на окупованій території. Тому маємо робити більше для захисту нормального порядку у Європі та наших спільних цінностей. Це ж війна не за територію як таку. Це тиск на демократичний лад на нашому континенті, це намагання позбавити сенсу принцип непорушності кордонів у Європі та право народів самостійно визначати свою долю. У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України», - підкреслив Зеленський.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров