Російська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи ініціює проведення дебатів щодо мовного питання в Україні.
Про це в Telegram-каналі повідомив член постійної української делегації в ПАРЄ, народний депутат (фракція «Європейська солідарність») Олексій Гончаренко.
«Російська делегація в ПАРЄ ініціює проведення дебатів щодо мовного питання в Україні», - зазначив він і уточнив, що її занепокоєння викликане набранням чинності статті 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
«На їхню думку, нині в Україні відбувається «цілеспрямована агресивна кампанія» проти російської мови», - додав Гончаренко.
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Закон про мову: що відомо
З 16 січня набула чинності стаття 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Вона передбачає, що всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.
Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті запроваджуються поетапно.
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