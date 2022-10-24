Блінкен і Остін - це ті, хто лобіюють інтереси України в Білому домі, вважає Піонтковський.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський розповів, чому не треба зважати на скандальні вислови Ілона Маска. Річ у тім, що екс-президенти США Барак Обама та Дональд Трамп демонстрували неабиякі елементи залежності від Путіна.

Піонтковський дав інтерв'ю для УНІАН.

"Я б не концентрував на Ілоні Маску стільки уваги. Я назвав більших фігур, які працюють на Путіна - це два колишні президенти Трамп і Обама. Нічого, справляється з цим американська глибинна держава. А що стосується Маска, так його давно треба перевірити. З чого він раптом запалився такою любов'ю до Путіна? Спочатку я припускав, що в його оточенні з'явилася якась молода дама, але реальність виявилася набагато банальніше, без всякої романтики: у нього недавно були дуже великі проблеми з якоюсь з його фірм. Є офіційні відкриті дані про те, що він отримав багатомільярдний внесок від якогось іноземного інвестора. Ось і потрібно подивитися що це за інвестор", - сказав Піонтковський.

Також публіцист детально пояснив, що Обама і Трамп були схильні до політики ізоляціонізму США у зовнішніх справах. Стосовно Обами відіграло істотну роль його виховання та освіта.

"Знаєте, на них легко впливати. Я ж не стверджую, що Обама і Трамп - агенти Путіна. Хоча у Трампа є якісь елементи дивної залежності, ми це все бачили. Тут більш глибока причина. Така тенденція ізоляціонізму досить традиційна для американської політики. Ми пам'ятаємо, які у Другій світовій війні труднощі відчував Рузвельт з приводу того, що американське суспільство має взяти участь у війні проти німецького фашизму. Обама і Трамп як би з протилежних позицій виступають за відхід Америки зі світової політики.

Обама - з крайніх лівих. Він виховувався ісламськими проповідниками в школі Індонезії, а потім - ліберальними професорами в Гарварді. Ті й інші переконували його, що імперіалістична Америка винна перед пригнобленими народами світу. Це була частина його філософії, тому він завжди дуже скептично ставився до будь-яких дій на світовій арені.

А Трамп - те ж саме, але з протилежних позицій. Якщо для Обами Америка була занадто погана, то для Трампа - занадто хороша. І той, і інший з різних ідеологічних позицій проповідували відмову Америки від ролі лідера вільного світу. Так що те, що такі тенденції у американської політики є - не дивно, швидше закономірно. Москва, звичайно, їх прекрасно використовує. Для цього працює і величезна "п'ята колона".

Я б всю цю компанію Масків, Трампів і Обам кваліфікував таким чином: 20% - це відкриті кремлівські агенти, і 80% - це корисні буржуазні ідіоти.

Всім нам хочеться, щоб допомога була більше і швидше, і це правильно. Але треба розуміти наших американських друзів, насамперед таких, як Блінкен і Остін - міністр оборони і державний секретар, які продавлюють цю допомогу, незважаючи на опір всередині адміністрації президента. Ми повинні розуміти і цінувати те, що досягається це завжди в процесі серйозної внутрішньополітичної боротьби", - каже Піонтковський.

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