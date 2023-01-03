Чиновники митниці дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон.

На Одещині ліквідована корупційна схема по розкраданню на експорті українського зерна, до оборудки причетні більше 10 високопосадовців.

Зазначається, що до організації оборудки причетні більше 10 високопосадовців. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці.

"Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні млн грн. Для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 фіктивних комерційних структур, через які ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів", - йдеться у повідомленні СБУ.

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За даними слідства, щоб "заплутати" торговельні ланцюги та уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, комерсанти передавали продукцію з однієї "фірми-прокладки" до іншої, і тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон.

За даними слідства, співробітники Бюро економічної безпеки завчасно виявили факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах і письмово попередили про це Держмитслужбу.

"Однак, чиновники митниці не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зернової продукції комерсантів за кордон. Встановлено, що цю пшеницю експортували через потужності зернових терміналів в Одеському порту, портах "Чорноморськ" та "Південний", - повідомили в СБУ.

Під час 30 обшуків в адміністративних приміщеннях центрального апарату Держмитслужби, на території портів та за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили чорнові записи, документи в електронному вигляді, мобільні телефони із доказами проведення оборудки.

У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, визначення точних збитків держбюджету і притягнення винних до відповідальності.

Експорт українського зерна - що відомо

22 липня Україна і Росія підписали угоди з ООН про експорт української аграрної продукції Чорним морем, бо російські окупанти заблоківали прохід кораблів морем. Так, 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 судно з продовольством.

17 листопада "зернову ініціативу" продовж или ще на 120 днів. Через місяць - 17 грудня Мінінфраструктури повідомило, що в Босфорі через штучні обмеження з боку Росії збільшується черга на інспекційну перевірку суден з українською продукцією.

Станом на 1 січня в "зерновому коридорі" виявилися заблоковані майже 100 суден.

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