Чиновник повідомив, що приймав те, що йому призначили лікарі.

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, який на 38-й день голодує в грузинській в'язниці, пояснив опубліковане пенітенціарною службою відео, на якому він "приймає їжу".

Відповідне звернення розміщено на сторінці політика в Facebook.

Саакашвілі зазначив, що приймав не їжу, а мінеральні добавки та мікроелементи, які йому призначили лікарі. Він наголосив, що те, що він отримав на прийомі лікаря, "не є харчуванням" і що він "не порушував норми голодування", додавши, що у медичному кабінеті можна отримати лише ліки.

За його словами, з ранку суботи він більше не отримує жодних додаткових добавок, на які раніше давав згоду.

"Зараз моя ситуація погіршується з кожним днем і, ймовірно, все розвиватиметься ще швидшими темпами", – написав Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі голодує вже десятки днів: чиновник поскаржився омбудсмену на критичний станНагадаємо, напередодні пенітенціарна служба Грузії показала відеокадри, на яких видно, як Міхеїл Саакашвілі нібито "приймає їжу".

Сам політик заявив про відмову від соку, вітамінів, мінералів та глюкози.

Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президента засуджено до шести років позбавлення волі.

Зараз Саакашвілі перебуває в руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політв'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента в приватну клініку.

Автор: Катерина Жирій