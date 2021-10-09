Екс-президент Грузії вважає, що існує очевидна спроба не допустити його появи на публіці перед запланованим другим туром місцевих виборів.

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти, заявивши, що його ув’язнили без суду.

Про це він написав сьогодні на своїй сторінці в Facebook.

"1 жовтня мене заарештували і помістили у в'язницю. Арешт був обґрунтований двома вироками суду, які ніхто в світі не визнає, а також ордером на арешт за двома незавершеними справами", - зазначив Саакашвілі.

За словами політика, відповідно до законодавства Грузії, будь-яка особа, затримана на підставі чинної справи, що триває, має бути негайно доставлена до суду.

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"Мене вже дев'ять днів тримають у тюрмі без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що найближчими тижнями слухань не очікується", - заявив Саакашвілі.

Він переконаний, що найближчими тижнями суду у справі не очікується.

"Існує очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром місцевих виборів (які мають відбутися 30 жовтня – УНІАН), в той час, коли майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч з партією Іванішвілі (бізнесмена, засновника партії "Грузинська мрія" - УНІАН), - зауважив Саакашвілі.

"Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справу про ув'язнення без суду", - додав він, звертаючись до міжнародної спільноти.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем й оголосив голодування.

3 жовтня грузинські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що екс-президент нібито перетнув грузинський кордон у вантажівці, начебто весь шлях з України до Грузії Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні авто.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких – незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Автор: Тамара Отовська