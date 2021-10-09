Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти, заявивши, що його ув’язнили без суду.
Про це він написав сьогодні на своїй сторінці в Facebook.
"1 жовтня мене заарештували і помістили у в'язницю. Арешт був обґрунтований двома вироками суду, які ніхто в світі не визнає, а також ордером на арешт за двома незавершеними справами", - зазначив Саакашвілі.
За словами політика, відповідно до законодавства Грузії, будь-яка особа, затримана на підставі чинної справи, що триває, має бути негайно доставлена до суду.
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"Мене вже дев'ять днів тримають у тюрмі без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що найближчими тижнями слухань не очікується", - заявив Саакашвілі.
Він переконаний, що найближчими тижнями суду у справі не очікується.
"Існує очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром місцевих виборів (які мають відбутися 30 жовтня – УНІАН), в той час, коли майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч з партією Іванішвілі (бізнесмена, засновника партії "Грузинська мрія" - УНІАН), - зауважив Саакашвілі.
"Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справу про ув'язнення без суду", - додав він, звертаючись до міжнародної спільноти.
Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.
1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем й оголосив голодування.
3 жовтня грузинські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що екс-президент нібито перетнув грузинський кордон у вантажівці, начебто весь шлях з України до Грузії Саакашвілі провів у вентиляційній кабіні авто.
Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.
У Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких – незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.