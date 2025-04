Санкції, що було введено 18 квітня, забороняють компаніям вести бізнес в Україні та заморожують їхні активи.

Україна ввела санкції проти китайських компаній, заборонивши їм допомагати Росії виробляти вдосконалені ракети "Іскандер". Про це повідомляє Reuters.

Під санкції потрапили компанії Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd і Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd. Усі вони зареєстровані в Китаї.

За словами президента України Володимира Зеленського, китайські підсанкційні фірми були причетні до виробництва ракет "Іскандер", які РФ використовує для ударів по українських містах.

Він також заявив, що Київ має у своєму розпорядженні докази того, що китайські підприємства, зокрема, виробляють деяку кількість зброї на російській території.

"Ми розширили наші українські санкції ще на майже сотню субʼєктів – фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва в тому числі таких ракет - "іскандерів", - як ті, що вдарили по нашому Харкову. Багато із цих субʼєктів російські, але також є, на жаль, з Китаю", - говорив Зеленський.

Відповідні заходи було вжито 18 квітня, наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у постачанні зброї в Росію. У китайському Міністерстві закордонних справ відкинули його звинувачення, назвавши їх "безпідставними".

Санкції забороняють компаніям вести бізнес в Україні та заморожують їхні активи. За даними видання, у 2021 році Київ експортував до Китаю товарів на суму 8 мільярдів доларів. Здебільшого йдеться про сировину та сільськогосподарську продукцію.

Водночас імпорт із Китаю склав трохи менше ніж 11 мільярдів доларів. Здебільшого йдеться про промислові товари.

Удар "Іскандера" по Харкову

Як писав УНІАН, 18 квітня Росія завдала удару по Харкову. Ракета з касетними боєприпасами спеціально вибухнула в повітрі - з метою завдати якомога більше шкоди.

За даними Харківської обласної прокуратури, загалом по Харкову росіяни застосували 3 балістичні ракети "Іскандер" осколково-фугасної дії.

Унаслідок удару одна людина загинула, понад 100 дістали поранення. Було пошкоджено понад 50 багатоквартирних житлових будинків і понад 30 автомобілів.

