Уперше за роки незалежності України не буде об’їзду військ.

У Києві, з нагоди святкування 30-ї річниці Дня незалежності України не буде "совкових" елементів організації параду військ. У Міноборони розповіли про сценарій заходу та розкрили деякі подробиці свята.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України, міністр оборони Андрій Таран ознайомився із перебігом підготовки до параду військ з нагоди Дня Незалежності України

Зокрема, очільник оборонного відомства побував на репетиції проходження пішої колони, що відбулася на злітній смузі ДП "Антонов". Він поспілкувався із військовослужбовцями та висловив задоволення стройовою виучкою воїнів, які "відшліфовують" новий стройовий крок.

"Дуже символічно, що цього року на 30-ту річницю Незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо "совковість" у минулому. У цьому році сценарій проведення усього святкування і зокрема військового Параду, як окремого елементу, цього святкування на Хрещатику буде іншим. Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовським стандартам", - сказав Таран.

Читайте такожУ Зеленського відреагували на заяву Резнікова щодо розміщення військ США в УкраїніТакож він анонсував, що загалом у військовому параді візьме участь близько 5 тисяч представників сектору безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців у розрахунках - це учасники бойових дій. Окремо наголошено, що важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні не буде.

За словами міністра кожен, хто крокуватиме 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам’ятним нагрудним знаком "Учасник параду".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Мінкульт створив цифрову мапу подій до Дня незалежності України.

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Автор: Віталій Саєнко