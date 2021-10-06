У ньому політик пропустив багато ком і зробив декілька помилок.

Екс-президент Грузії і голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі передав листа українському журналісту Дмитру Гордону та його дружині Олесі Бацман. У ньому політик привітав жінку телеведучого з днем народження і вказав, що голодування він припиняти не буде.

Про лист від Саакашвілі Гордон розповів в ефірі програми "Година Голованова" на каналі "Україна 24".

Так, кохана Саакашвілі, нардеп України від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, відвідала політика у в'язниці. Після цього вона відправила дружині Гордона фото листа від затриманого екс-президента Грузії.

У своєму листі Саакашвілі привітав Олесю Бацман з днем народження і вибачився за те, що він не зміг бути присутнім на її святі. Також він подякував Гордону і його жінці за підтримку та висловив надію на те, що колись він зможе їх "віддячити гідним чином".

Читайте також"Народ має стати на захист": кохана Саакашвілі відвідала його у грузинській в язниціСаакашвілі пропустив багато ком і зробив кілька помилок. Швидше за все, він писав листа похапцем, поспішаючи встигнути написати для Гордона якомога більше. Враховуючи голодування, яке оголосив політик, що перебуває у в'язниці, він міг сильно нервувати та не стежити за пунктуацією.

"Зараз, коли я перебуваю на безстроковому голодуванні, яке ні за яких умов не маю наміру припиняти, поки я у в'язниці, постійне нагадування про мою ситуацію і несправедливість життєво важливі... Обіймаю", - написав у своєму листі Саакашвілі.

Раніше політик передав листа і президенту України Володимиру Зеленському. У ньому він назвав себе "особистим в'язнем Путіна".

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Автор: Поліна Кузенко