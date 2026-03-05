Полонені як 'подарунок' від Путіна: в українському МЗС поставили вимоги до Угорщини

Українська сторона вимагає забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України.

Очікуємо від угорської сторони оперативної відповіді та офіційного підтвердження, що звільненим Росією полонених військовослужбовців України буде надано повну свободу вибору місця проживання та подальших планів. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

При цьому зазначається, що сьогодні, 5 березня, до Міністерства закордонних справ було викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні.

"Українська сторона наголосила на неприпустимості піару та політизації чутливих питань у зв’язку з передачею кількох українських військовополонених з російського полону до Угорщини без будь-якого попереднього повідомлення чи координації з Україною", - сказано в заяві МЗС.

При цьому наголошують, що повернення людей з полону є для України абсолютним пріоритетом, незалежно від їх етнічного походження.

Зазначається, що українська сторона висловила вимогу забезпечити повернутим військовослужбовцям можливість контактів із консульськими працівниками України для перевірки стану здоров’я, надання консульської допомоги та гарантування можливості вільно визначати своє майбутнє без зовнішнього тиску чи примусу.

Передача Угорщині українських полонених

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін заявив про рішення нібито передати Угорщині декількох військовополонених.

В Міністерстві закордонних справ України наголошували, що Москва і Будапешт маніпулюють питаннями військовополонених.

Як відзначали в МЗС України, безперечно, завжди важливо, коли люди виходять на свободу після російського полону, особливо враховуючи, що 95% українських військовополонених зазнають у полоні тортур. При цьому, українській стороні не було надано інформації про конкретних звільнених людей.

