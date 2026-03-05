Винищувачі США були підняті по тривозі для перехоплення літаків Росії біля Аляски, - Newsweek

Північноамериканське командування аерокосмічної оборони задіяло масштабну авіагрупу для цієї місії.

Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) підняло в повітря винищувачі у відповідь на виявлення російських військових літаків поблизу Аляски. Два російські військові літаки Ту-142 (морської розвідки та протичовнової оборони) були помічені в міжнародному повітряному просторі в зонах ідентифікації ППО (ADIZ) Аляски та Канади, йдеться в заяві NORAD.

У відповідь NORAD задіяло два винищувачі F-35 ВПС США, два винищувачі F-22, чотири заправники KC-135, один літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління E-3 AWACS, два канадських винищувачі CF-18 і один заправник CC-150, пише Newsweek.

Реакція на регулярну активність

Водночас у NORAD заявили, що російські літаки не входили в суверенний повітряний простір США або Канади, і що "подібна російська активність у зонах ADIZ Аляски і Канади відбувається регулярно і не розглядається як загроза". Точне місце інциденту не розголошується.

Зона ідентифікації ППО (ADIZ) відноситься до міжнародного повітряного простору за межами суверенних повітряних кордонів, який, за визначенням NORAD, "вимагає своєчасної ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки".

Раніше сталася низка інцидентів, під час яких російські літаки наближалися до повітряного простору країн НАТО, що призводило до зростання напруженості між Москвою і альянсом.

19 лютого NORAD розгорнуло аналогічний контингент авіації для перехоплення російських військових літаків, до складу якого входили Ту-95, Су-35 і А-50, виявлені поблизу Аляски. Для виконання місії NORAD підняло два F-16, два F-35 і чотири KC-135.

У вересні США також піднімали винищувачі для перехоплення російських Ту-95 і Су-35 в зоні ADIZ Аляски, а місяцем раніше NORAD чотири рази за тиждень перехоплювало російський розвідувальний літак Ільюшин Іл-20.

Місія і структура NORAD

У вересні 2024 року NORAD опублікувало відео, на якому російський винищувач пролітає всього в декількох метрах від літака NORAD в зоні ADIZ Аляски.

Тим часом, у липні 2024 року як російські, так і китайські бомбардувальники були перехоплені США після входу в зону ADIZ Аляски. Повідомлялося, що це був перший випадок, коли російські та китайські літаки спільно увійшли в цей повітряний простір.

NORAD було засновано в 1957 році як спільна оперативна командна організація Канади і США для захисту повітряного простору обох країн. Командуючим агентством є генерал ВПС США Грегорі М. Гійо, який був спільно призначений президентом США і прем'єр-міністром Канади.

NORAD використовує багаторівневу мережу оборони, що складається з супутників, наземних і повітряних радарів, а також винищувачів для виявлення і відстеження повітряних суден. У своїй заяві агентство зазначило, що залишається "готовим застосувати ряд варіантів реагування для захисту Північної Америки".

Раніше УНІАН повідомляв, що наприкінці січня винищувачі країн НАТО перехопили російські військові літаки над Балтикою.

