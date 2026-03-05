В ОАЕ наразі розгорнуто дві батареї цієї системи.

Південнокорейська система протиракетної оборони Cheongung-II, яка стоїть на озброєнні Об’єднаних Арабських Еміратів, перехопила іранську балістичну ракету.

Військовий портал "Мілітарний" пише про те, що перехоплення ракети комплексом Cheongung-II стало першим бойовим застосуванням південнокорейської системи протиповітряної оборони за кордоном.

В ОАЕ наразі розгорнуто дві батареї цієї системи. Однак 5 березня влада ОАЕ звернулася до південнокорейської сторони з проханням здійснити дострокову поставку решти комплексів у межах укладеного контракту.

Мова йде про контракт, укладений у січні 2022 року, між Міноборони ОАЕ та оборонними компаніями Південної Кореї LIG Nex1, Hanwha Systems та Hanwha Aerospace на придбання десяти батарей Cheongung-II.

У 2024 році Саудівська Аравія також замовила у Південної Кореї зенітно-ракетні комплекси Cheongung-II.

Комплекси Cheongung-II – що про них відомо

Комплекси призначені для захисту від літаків, крилатих і балістичних ракет. Одна батарея складається з чотирьох пускових установок, радара та центру управління боєм.

Cheongung-II був розроблений за технічної підтримки російського конструкторського бюро "Алмаз-Антей" за участю компаній Samsung Thales, LIG Nex1 і Doosan DST. За заявами розробників, нова версія південнокорейського ЗРК оснащена швидшими та далекобійнішими ракетами. У компанії LIG Nex1 зазначають, що ураження цілі відбувається методом прямого влучання, а під час випробувань комплекс продемонстрував стовідсоткову точність.

Як Україна може посилити ППО на Близькому Сході

Нагадаємо, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "Шахедів" в регіоні. За словами Володимира Зеленського, він доручив забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати необхідну безпеку. Він підкреслив, що Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життів наших людей.

