Яскраві назви, але не результати: експерт з Ізраїлю висловився про ракети Ірану

Він вважає, що їх балістика неточна.

Іран має балістичні ракети, але вони неточні і часто не вибухають. Про це в ефірі Київ24 сказав підполковник Генштабу ЦАХАЛу в запасі Марк Бабот.

За його словами, дуже небагато іранських ракет пробивають п'ятишаровий рівень захисту ППО Ізраїлю.

"Іран має балістичні ракети, ми це бачили... Але говорити про те, що вони можуть щось зробити нам, державам Близького Сходу, не можна, тому що ці ракети, незважаючи на їх "пишні" назви перською мовою, вони неточні, не всі вибухають. Деякі з них падають дуже неточно, на щастя для Ізраїлю та інших країн", - сказав Бабот.

За його словами, в такій ситуації говорити про те, що може бути якийсь збиток або якась небезпека для будь-якої країни на Близькому Сході, а тим більше в Європі, не доводиться.

Як повідомляв УНІАН, країни Перської затоки, Ізраїль і США запевняють, що мають достатньо перехоплюючих ракет, щоб протриматися довгий час у війні з Іраном. Однак, як пише The Times, в приватних бесідах оцінки менш оптимістичні.

Водночас Іран не може вести війну нескінченно. З суботи він випустив не менше 540 ракет по країнах Перської затоки і стільки ж по Ізраїлю, а також понад 1000 безпілотників.

У матеріалі сказано, що оцінки арсеналу Ірану були нечіткими, особливо після торішньої війни, але вважається, що він налічує близько 2000 ракет. США заявляють, що Іран має можливість виробляти 100 ракет на місяць.

Арсенал Ірану включає гіперзвукові ракети Fattah 1 і 2, які, за твердженням Ірану, маневрені в польоті і можуть нести боєголовку вагою до 450 кг. Більша ракета Emad, яка, за заявленою інформацією, має дальність понад 1000 км, може нести боєголовку вагою майже 800 кг.

Іран також може застосувати свою ракету Kheibar Shekan із супутниковою навігацією і, можливо, нову ракету Qassem Basir, яка, як стверджується, оснащена засобами ухилення від оборони. Однак головною зброєю Ірану є безпілотник Shahed.

