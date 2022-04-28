Росія вже готує проведення псевдореферендумів на окупованих територіях, наголосив Карпентер.

США отримали інформацію можливих намірів Путіна досягти "примусової капітуляції" демократично обраної чинної української влади.

Про це заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

Плани Росії також включають розпуск усіх місцевих органів влади.

"Плани нового уряду і нової конституції розробляються російськими офіційними особами і так званими "сепаратистами". Це планування включає мораторій, котрий заборонить чинній владі й усім, хто підтримує чинний уряд, обіймати керівні посади", - сказав він.

Карпентер також зауважив, що Росія вже готує проведення псевдореферендумів на окупованих територіях.

США, за його словами, також володіють достовірними свідченнями того, що Росія переводить й утримує місцевих мешканців у таборах та жорстоко допитує їх.

Він додав, що ці незаконні заходи посиляться. У "фільтрації" українців допомагає режим Лукашенка.

"Поступають тривожні повідомлення про те, що осіб, підозрюваних у таких зв’язках (з місцевою владою або ЗСУ – ред.) б’ють або катують перед відправкою у так звану "ДНР", де вони, як повідомляється, зникають чи їх вбивають. У повідомленнях вказується, що багато цивільних у цих фільтраційних таборах, де проходять "допит", переводять у Росію або в ОРДО, в тому числі через Білорусь", - додав Карпентер.

Як писав УНІАН, понад 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Російської Федерації. Росіяни не отримують підтримку від населення, а відтак вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території — везуть їх у фільтраційні табори.

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