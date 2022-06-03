Посол пояснює варварство росіян метою позбутися місцевого населення на окупованих територіях.

Росія воює, як у Середньовіччя, страчуючи цивільне населення на окупованих українських територіях, гвалтуючи жінок та дітей і депортуючи українців у віддалені регіони РФ.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ООН у Відні, цитує Укрінформ.

"Росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя?" - звернувся Карпентер.

Посол пояснює варварство росіян метою позбутися місцевого населення на окупованих територіях.

Він додав, що грабіж ресурсів на захоплених територіях і примус населення до втечі – "це ще одна середньовічна тактика".

"Садистські звірства та дуже цілеспрямований процес "фільтрації" цілком можуть мати мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності в районах, які РФ зараз контролює, аби легше поглинути ці частини України", - заявив Карпентер.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля по захопленню Луганської та Донецької області. Росіяни просунулися вглиб Сєвєродонецька, але українські захисники тримають позиції.

ЗСУ вдається проводити певні локальні військові операції в місті, зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

При цьому ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони України з метою відвернути увагу українських сил, а також тримає в Чорному морі кораблі з ракетними установками.

Водночас ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку. Під загрозою опинилася життєво важлива наземна лінія постачання окупаційних військ РФ на кордоні Херсонської та Миколаївської області.

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