Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вірить, що Україна вирішить всі питання політико-дипломатичним шляхом.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що в Україні не буде запроваджено надзвичайний чи воєнний стан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стефанчук сказав на брифінгу.

За його словами, Україна готова "до будь-якого розвитку подій…". Йдеться, зокрема, про питання пов’язані із запровадженням "спеціальних станів в Україні".

При цьому спікер нагадав, що відповідні процедури чітко виписані у законодавстві.

"Цьому повинен передувати указ президента, який буде розглянутий і затверджений у Верховній Раді. Але я дуже сподіваюся, що до цього ми не дійдемо, тому що Україна ніколи не була прихильником вирішення питання будь-яким військовим шляхом, а виключно політико-дипломатичним", - сказав Стефанчук.

Відповідаючи на запитання з приводу можливості введення надзвичайного стану в окремих регіонах України через обстріли територій, Стефанчук зазначив, що доки немає указу президента про введення спеціальних станів в Україні чи на окремих її територіях, то й "говорити нема про що".

Раніше Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україні воєнний стан наразі вводитися не буде.

Нагадаємо, у Верховну Раду буде внесено законопроект про заборону покидати Україну чиновникам та народним депутатам в разі запровадження надзвичайного або воєнного стану.

Документом передбачається, що у разі якщо буде введено надзвичайний або воєнний стан в Україні, чиновникам всіх категорій, народним депутатам буде заборонено виїзд за кордон. Тих, хто покине територію Україну, хочуть позбавляти мандатів.

Вас також можуть зацікавити новини: