ВС зобов'язали зарахувати громадянина РФ до штату.

Київський окружний адмінсуд поновив на посаді судді Верховного суду Богдана Львова. Раніше журналісти-розслідувачі знайшли в нього російський паспорт. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду", – такий вирок винесла суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова.

Крім того, суд постановив виплатити заробітну плату Львова за час "вимушеного прогулу". Представниця Верховного суду не відповіла на запитання журналістів про можливу подачу апеляції на рішення Київського окружного адмінсуду.

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Відрахування Богдана Львова

Нагадаємо, Львова відрахували зі штату Верховного суду 5 жовтня 2022 року. Це рішення тоді прийняв вже колишній голова суду Всеволод Князєв. Причина – лист СБУ ро наявність у Львова громадянства РФ. За кілька тижнів до того, про наявність російського паспорта у Львова повідомляли й українські журналісти розслідувачі "Схем".

Сам суддя факт наявність паспорту країни-агресора заперечував. Але документальних підтверджень своїх слів не надав.

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