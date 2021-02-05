Веніславський прогнозує, що врешті-решт Козак отримає підозру.

Народний депутат від ОПЗЖ, соратник Віктора Медведчука Тарас Козак потрапив під санкції, однак досі не отримав підозру в фінансуванні тероризму.

Чому так відбувається - розповів в ефірі каналу "Україна 24" нардеп від "Слуги народу", представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

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У даному питанні, за словами депутата, слід розмежовувати кримінально-правову і конституційно-правову складову.

"Рішення РНБО ґрунтується на законі про санкції. Цей закон має на меті забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, інформаційної безпеки держави тощо. Кримінально-процесуальний кодекс та Кримінальний кодекс імплементують притягнення особи до кримінальної відповідальності. При цьому одне іншому абсолютно не заважає", - сказав він.

Депутат уточнив, щодо Козака триває кримінальне розслідування.

"Але той Кримінально-процесуальний кодекс, який на сьогоднішній день діє, який називають "кодексом юриста Портнова", він передбачає процедури діяльності органів досудового розслідування. І за бажання адвокатів досудове розслідування можна блокувати дуже тривалий час. Я думаю, як тільки буде зібрано достатню кількість доказів конкретних дій пана Козака щодо скоєння кримінальних злочинів, то Офіс генпрокурора оголосить про підозру", - сказав він.

Санкції проти Козака і його телеканалів: що відомо

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

У той же час ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: УНІАН