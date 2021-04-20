Нардеп на порушенні карантину не зупинився - для гостей заходу влаштували масштабний феєрверк, які в столиці заборонені на час війни на Донбасі.

Журналісти програми "Схеми" показали, як пройшла вечірка нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка на честь дня народження його дружини.

Про це йдеться в новому сюжеті програми, повідомляє "Радіо Свобода".

Серед гостей свята були помічені інші представники провладної партії, зокрема нардеп Олександр Трухін, екс-депутат й голова Черкаської ОДА Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою. Саме вона є генеральною директоркою готелю Fairmont, який належить її батьку Леоніду Юрушеву. А також Аріе Шварц – колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills.

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За даними журналістів, святкування відбувалось у зоні Fairmont Gold Lounge. Як йдеться на сторінці готелю у Instagram, це "ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та подорожуючих".

"О 22-й вечора навпроти готелю з Труханового острова почав лунати святковий салют, споглядати який гості вирушили на терасу готелю. Ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки та салютів "на період стримування збройної агресії на сході України", - йдеться в сюжеті.

"Схеми" також показали, як виглядали запрошення на свято. Дружина Тищенка просила в них не публікувати світлини з події у день святкування та не відмічати локацію.

У прес-службі депутата відмовилися коментувати порушення ним карантинних обмежень.

Примітно, що того вечора повз готель тричі проїжджало авто патрульної поліції. В один момент воно зупинилося біля й копи зайшли всередину закладу. Втім, майже одразу вони покинули його.

Журналісти покинули місце святкування близько другої ночі. Авто гостей свята залишалися біля готелю. Схоже, що вони залишилися там на ніч.

Детальніше дивіться в сюжеті "Схем":

Новий скандал з Тищенком: що сталося

Нардеп від правлячої "Слуги народу" Микола Тищенко знову відзначився порушенням карантину. За даними ЗМІ, депутат вирішив влаштувати пишну вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.

За попередньою інформацією, вона пройшла в ресторані готелю Fairmont. Умови локдауну в Києві забороняють роботу ресторанів і готелів в будь-який час доби, крім ранкового.

Один з помічників нардепа заявив, що святкування дня народження дружини Тищенка проходило вдома у "слуги народу". Втім, журналістам вдалося зафіксувати його машину біля готелю, де, імовірно, відбулася вечірка.

За фактом порушення карантину поліція почала кримінальне провадження.

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Автор: Юрій Годован