Нардеп змусив очільника митниці повторювати за собою: "Кажіть, угорці - наші друзі".

Народний депутат від "Слуги народу" і голова Закарпатської обласної організації політсили Микола Тищенко під час поїздки до Ужгорода влаштував "розбірки" з виконувачем обов'язків голови місцевої митниці Миколою Пожо.

Спочатку Тищенко зауважив, що на митниці великі черги, на які "дивиться вся країна", після чого покликав до себе Пожо і попросив пояснень, повідомляє НВ.

"Тобто венгри у всьому винні?.. До чого тут венгри? Ви почуйте мене, будь ласка: це наші сусіди. Вєнгрія - країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі! Вони наші друзі! Кажіть, венгри - наші друзі! Кажіть, венгри - наші друзі! Угорці - наші друзі! На двох мовах кажіть!", - звернувся Тищенко до очільника таможні.

Читайте такожВсі скандали з Миколою Тищенком: як нардеп порушував карантинПожо повторив слова нардепа, однак зауважив, що черг немає, на що Тищенко відповів: "Я бачу, що ви її (чергу - УНІАН) розігнали, бо знали, що я їду. Кажіть, що угорці - наші друзі! Кажіть на камеру, щоб це всі знали".

Пожо знову повторив слова Тищенка, і тоді нардеп заспокоївся.

"Усі чули? Керівник таможні сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні, тому що вони там щось пропускають, щось ні", - додав Тищенко.

"Кажіть: венгри - наші друзі".

Микола Тищенко під час своєї робочої поїздки до Ужгорода висунув претензії про неробочі туалети до голови митниці pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0 — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Потім нардеп вирішив з'ясувати у Миколи Пожо, коли буде добудований туалет. Голова митниці сказав, що за місяць виділені на це кошти почнуть "освоювати". Тищенко попросив його сказати це "всій країні".

"Ми приїдемо, я повернуся через місяць, особисто перевірю стан речей", - пообіцяв на додачу нардеп.

Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет 💪🏻 pic.twitter.com/vWYzW7V7SO — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

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Автор: Катерина Комолова