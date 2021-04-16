Сьогодні в Парижі зустрілися президенти України та Франції.

На сторінці президента Франції Еммануеля Макрона після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським з'явилися дописи українською мовою.

Зокрема, в одному з твітів підбиваються підсумки зустрічі, у якій по відеозв'язку також взяла участь канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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"Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим", - йдеться у повідомленні. Воно також продубльовано французькою мовою.

Ще один твіт опубліковано двома мовами. "Давайте і надалі разом підтримувати динаміку, започатковану між Україною та Францією", - наголосив Макрон.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні перебуває в Парижі. Після розмови з Макроном до них доєдналася Ангела Меркель. Основною темою перемовин стала ситуація на Донбасі.

За підсумками розмови сторони закликали Росію відвести свої війська від кордонів України.

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Автор: Юрій Годован