Лідери країн обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки.

У Білому домі розповіли про телефонну розмову президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася ввечері 27 січня.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Під час розмови Джо Байден підтвердив готовність Вашингтону та союзників рішуче відреагувати у випадку вторгнення Росії в Україну. Він висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Президент США зазначив, що за останній рік Сполучені Штати надали Україні понад півмільярда доларів на розвиток та гуманітарну допомогу, а також вивчають додаткову макроекономічну підтримку, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням збройних сил Росії", - сказано у повідомленні.

Лідери країн обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки. Байден зі свого боку підтвердив принцип: "Нічого про Україну без України".

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Президент США наголосив, що посольство США в Києві залишається відкритим і повністю функціонує, попри вказівки Держдепу для родин дипломатів залишити Україну.

Байден також висловив підтримку мирного врегулювання ситуації на Донбасі, шляхом переговорів у "нормандському форматі".

Нагадаємо, напередодні ввечері, 26 січня, США і НАТО передали свої письмові відповіді на "гарантії безпеки" Росії. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.