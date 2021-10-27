Прес-секретар президента РФ побачив у словах президента України "територіальні домагання"

У Кремлі агресивно відреагували на слова президента України про те, що зараз наша країна повернула собі "скіфське золото", а незабаром поверне й окупований РФ Крим. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про "негативні наслідки" висловлювань Зеленського.

Про це повідомляє російське видання life.ru.

Так, Пєсков попередив Україну про те, що слова Зеленського нібито є "територіальними домаганнями" на адресу РФ. На думку представника Кремля, наміри українського президента повернути окупований Крим можуть викликати "негативні наслідки".

"Безумовно, заява про повернення Криму є зараз не чим іншим, як заявою про територіальні домагання до РФ. Подібні заяви можуть мати свої негативні наслідки", заявив Пєсков.

Повернення "скіфського золота" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що "скіфське золото" належить Україні. Президент Володимир Зеленський прокоментував це рішення так:

"Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото", а потім і Крим", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Читайте також"Путін-вбивця?": Кулеба відповів на питання щодо президента РФ14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама прийняв рішення про те, що колекцію "Скіфського золота" повинні були повернути Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом суперечки була колекція з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх в України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, минула 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

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Автор: Поліна Кузенко