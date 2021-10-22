Генсек Альянсу заявив, що кожна незалежна і суверенна держава має право обирати своє власне майбутнє без зовнішнього втручання.

Російська Федерація не має підстав бути занепокоєною через майбутнє членство України в Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі за підсумками дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу (трансляція прес-конференції відбувалася на сайті Альянсу).

Зокрема, Столтеберга попросили прокоментувати реакцію президента РФ Володимира Путіна на нещодавній візит міністра оборони США Ллойда Остіна до України, і зокрема, що, на думку російського лідера, членство Украіни в Альянсі буде загрозою для Росії.

Генеральний секретар НАТО заявив, що не треба бути стурбованими через такі заяви Путіна.

"Ні, частково тому, що НАТО - це оборонний альянс, і частково тому, що рішення про те, коли Україна буде готовою приєднатися до Альянсу, залежить від України і 30 країн-членів НАТО. Жодна інша країна не має будь-якого права втручатися і не має права говорити про цей процес, оскільки Україна - це суверенна, незалежна країна", - наголосив Столтенберг.

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Він наголосив, що Україна як незалежна і суверенна країна має право самостійно обирати свій власний шлях, і саме від України залежить рішення про бажання набути членства в Альянсі, а також від 30 країн-членів залежить, коли Україна буде готовою і відповідати критеріям і стандартам НАТО.

Столтенберг додав, що розширення НАТО в останні десятиліття сприяло миру і стабільності в усій Європі. "І з цієї причини не існує підстав, аби Росія була занепокоєною або мала будь-яке право у намаганні заветувати чи зупинити будь-яку суверенну країну від вступу до Альянсу", - наголосив Столтенберг.

Курс України до НАТО й реакція Росії

Як повідомляв УНІАН, у комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

18 жовтня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав французьким журналістам, що "вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм". "Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.

У відповідь Кулеба заявив, що Київ не цікавить думка Російської Федерації стосовно вступу України в НАТО.

Країни НАТО на саміті у Мадриді у 2022 році підтвердять рішення про майбутнє членство України.

Автор: Віталій Саєнко