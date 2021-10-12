На його думку, вона вже спостерігається протягом кількох тижнів.

Відкликаний з посади голови Верховної Ради України позафракційний народний депутат Дмитро Разумков вважає, що на ВР очікує "турбулентність".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова".

Відповідаючи на запитання щодо того, чи, на його думку, в парламенті спостерігається певна турбулентність, зокрема, з огляду на ситуацію з його відставкою, Разумков сказав: "Чи буде турбулентність? Думаю, що буде. Ми її спостерігаємо протягом двох останніх тижнів. Спочатку це був розгляд питання, коли я знаходився на самоізоляції, - так званого закону про олігархів. Ми знаємо, що відбувалися грубі порушення закону. Частина народних депутатів після цього вимушені були звернутися і до правоохоронних органів".

Відставка Разумкова

7 жовтня 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Закон про олігархів

23 вересня Верховна Рада ухвалила президентський закон "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Його розглядали за спецпроцедурою і розглянули лише 13 поправок з поданих 1 270.

Частина депутатів була незадоволена спеціальною процедурою розгляду законопроекту, оскільки вони не мали можливості поставити на розгляд парламенту свої поправки до законопроекту.

24 вересня у ВР було зареєстровано 12 проектів постанов, які пропонують скасувати рішення про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них є представники фракції "Європейська солідарність", а 12-го - представники "Опозиційної платформи - За життя".

Автор: Таня Поляковська