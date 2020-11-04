Парламентарі погодилися, що КСУ потрібно оновлювати, але лише законним шляхом.

У Європарламенті заперечили, що нібито підтримували пропозицію Зеленського розпустити Конституційний суд, як про це з трибуни Ради заявляв голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія.

Читайте такожГлава "Слуги народу" пояснив, чому Рада не розглядала законопроект Зеленського про КСУ

Про це в інтерв’ю DW сказала заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон.

Вона назвала відповідний законопроект українського президента «дуже сумнівною справою» і послалася на лист голів Венеціанської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO), які «наполегливо закликали не відповідати порушенням права на порушення права».

Постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер вважає, що пропозиція Зеленського теж є «порушенням Конституції».

«Не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний суд (...) Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного суду антиконституційними заходами Верховної Ради», – відповів він.

Водночас обидва парламентарі погодилися, що КСУ потрібно оновлювати, але лише законним шляхом. Як приклад вони навели відбір суддів Вищого антикорупційного суду України, до якого залучили й міжнародних експертів.

Скандал з КСУ: що сталося

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників та скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Втім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов'язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (що не створює правових наслідків) як прийняте суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН