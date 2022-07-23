За його словами, єдиний вихід із ситуації – це перемога України.

Старший радник Конгресу США Пол Массаро закликав надати Україні далекобійні ракети, після сьогоднішніх російських ударів по порту в Одесі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Ця нова російська терористична атака на Одеський порт, що сталася всього через кілька годин після того, як РФ погодилася не атакувати Україну, вимагає, щоб ми передали Україні 300-кілометрові ракети. Настав час ракет дальньої дії. Україні потрібен постійний протиракетний щит", - заявив він.

Політик підкреслив, що Москва ніколи не буде дотримуватися жодних угод.

"Єдине, що розуміє Путін, - це сила", - стверджує Массаро.

За його словами, єдиний вихід із ситуації – це перемога України. Вже після цього Україну потрібно буде озброїти до зубів, щоб вона могла стримувати агресора.

"Скільки ще раз ми повинні бути обманутими Росією? Необхідно озброїти Україну, ізолювати РФ!"- закликав Массаро.

Як повідомляв УНІАН, вранці суботи, 23 липня, росіяни атакували Одесу чотирма ракетами. Є потрапляння в Одеський морський торговельний порт.

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим удар окупантів по морському порту міста Одеса. Вона заявила, що Кремль продовжує використовувати продовольство як зброю.

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